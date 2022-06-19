قبل موقعتهما الليلة.. تعرف على تاريخ المواجهات بين الأهلي والزمالك

يلتقي نادي الأهلي غريمه الزمالك، مساء الأحد، على ملعب "السلام" بالعاصمة القاهرة، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ20 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم تحت قيادة سامي قمصان، المدير الفني المؤقت للفريق، وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 40 نقطة، وله 4 مباريات مؤجلة، حيث خاض الفريق 17 مباراة، حقق الفوز في 12 منها، وتعادل 4 مرات، بينما خسر مرة واحدة.

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بينما يدخل "الفارس الأبيض"، المباراة تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جيسوالدو فيريرا، وهو على قمة جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، وله مباراة مؤجلة.

وخاض الزمالك 20 مباراة في بطولة الدوري في الموسم الحالي، حقق خلالها الفوز في 14 مناسبة، وتعادل مرتين، بينما خسر في 4 مباريات.

تاريخ المواجهات بين الأهلي والزمالك

التقى الفريقان من قبل في العديد من المباريات بمختلف المسابقات، كان من نصيب الدوري المصري الممتاز 123 مباراة منها.

ونجح الأهلي في الفوز بـ47 مباراة، بينما فاز الزمالك في 28 لقاء، وكان التعادل حاضرا في 48 مناسبة جمعت بين قطبي الكرة المصرية بالدوري المحلي.

وسجل لاعبو "المارد الأحمر" 157 هدفا، بينما أحرز لاعبو "الفارس الأبيض" 108 أهداف.

وتعود أول مباراة رسمية جمعت بين الفريقين إلى عام 1922 في منافسات دوري منطقة القاهرة، وانتهت بنتيجة التعادل السلبي.

وتغلب الأهلي على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في آخر مواجهة بينهما ضمن مباريات مرحلة الذهاب من الدوري المصري.

المصدر: وكالات