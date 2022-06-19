كشف سبب منع أحد الأطفال من خوض اختبارات الإسماعيلي بقميص الأهلي

قال رئيس نادي الإسماعيلي المصري لكرة القدم، يحيى الكومي، إن الفيديو المتداول لمنع أحد الأطفال من خوض اختبارات الانضمام لنادي "الدراويش"، أخذ أكبر من حجمه ولا يستحق هذا الجدل.

وظهر أحد الأطفال بقميص النادي الأهلي، قبل خضوعه للاختبار بقطاع الناشئين بالإسماعيلي.

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وأجبر أحد الأفراد من العاملين في نادي الإسماعيلي، الطفل على خلع قميص الأهلي للموافقة على دخوله لخوض الاختبارات، وهو ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

إجبار طفل بخلع فانلة الأهلي بإختبارات الإسماعيلي! pic.twitter.com/zR6TDJ4bFi — Capitano (@Capitanoo72) June 18, 2022

وفي تعليقه على الواقعة، قال رئيس نادي الإسماعيلي في تصريحات تلفزيونية، إن هذه الواقعة تم فهمها بشكل خاطئ.

وأكد أن جميع الأطفال يخوضون اختبارات الإسماعيلي بقميص النادي وليس بأي قميص لفريق آخر سواء الأهلي أو غيره.

أما حسني عبد ربه، مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، فقد استنكر ما حدث للطفل ووجه له دعوة لزيارة النادي.

وكتب عبد ربه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أرفض ما حدث للطفل الصغير، الذي لا نعلم هل يمتلك غير هذا القميص أم لا، كان يجب منحه قميص النادي الإسماعيلي، واحتضانه حتى نتعامل مع طفل بطريقة صحيحة".

وأضاف: "أوجه الدعوة للطفل ووالده لمقابلتي غدا بالنادي وسنمنحه قميص النادي الإسماعيلي، واختباره من اللجنة في وجودي".

وأكمل: "نريد أن نصنع الانتماء بين الأطفال، ونمحي التعصب الذي يضيع على النادي المواهب".

المصدر: وكالات