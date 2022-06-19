الملاكم الروسي بيتربييف يطيح بالأمريكي سميث بالضربة القاضية (فيديو)

أطاح بطل العالم للملاكمة بالوزن الثقيل-الخفيف، الروسي أرتور بيتربييف، بمنافسه الأمريكي جو سميث جونيور بالضربة القاضية، بعد جولتين فقط من النزال الذي جمعهما الأحد في مدينة نيويورك.

وعلى حلبة "ماديسون سكوير غاردن"، أسقط بيتربييف منافسه ثلاث مرات على البساط في الجولة الأولى، ومرة رابعة قبل دقيقة من نهاية الجولة الثانية، ليوقف الحكم النزال.

An absolute annihilation, Artur Beterbiev destroys Joe Smith Jr in 2 rounds 🥶 #BeterbievSmithpic.twitter.com/d7yobXQwee — b0xingfan (@b0xingfan) June 19, 2022

وأضاف بيتربييف بذلك، لقب منظمة الملاكمة العالمية إلى لقبيه في المجلس العالمي للملاكمة والاتحاد الدولي للملاكمة.

Video: Artur Beterbiev stops Joe Smith Jr in total domination (via @ESPNRingside) pic.twitter.com/DaWhuNyEFx — Bloody Elbow (@BloodyElbow) June 19, 2022

كما رفع الملاكم الروسي (37 عاما)، رصيده إلى 18 فوزا من 18 نزالا احترافيا، جميعها بالضربة القاضية، وبات يطمح إلى نزال توحيد جميع الألقاب لوزن الثقيل-الخفيف ضد بطل رابطة الملاكمة العالمية، مواطنه دميتري بيفول.

في المقابل، تلقى سميث خسارته الرابعة مقابل 28 فوزا، منها 22 بالضربة القاضية، وقد تم نقله إلى المستشفى مباشرة بعد نزاله ضد بيتربييف.

المصدر: وكالات