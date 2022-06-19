 
مباشر

الملاكم الروسي بيتربييف يطيح بالأمريكي سميث بالضربة القاضية (فيديو)

الرياضة

الملاكم الروسي بيتربييف يطيح بالأمريكي سميث بالضربة القاضية (فيديو)
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t9df

أطاح بطل العالم للملاكمة بالوزن الثقيل-الخفيف، الروسي أرتور بيتربييف، بمنافسه الأمريكي جو سميث جونيور بالضربة القاضية، بعد جولتين فقط من النزال الذي جمعهما الأحد في مدينة نيويورك.

وعلى حلبة "ماديسون سكوير غاردن"، أسقط بيتربييف منافسه ثلاث مرات على البساط في الجولة الأولى، ومرة رابعة قبل دقيقة من نهاية الجولة الثانية، ليوقف الحكم النزال.

وأضاف بيتربييف بذلك، لقب منظمة الملاكمة العالمية إلى لقبيه في المجلس العالمي للملاكمة والاتحاد الدولي للملاكمة.

كما رفع الملاكم الروسي (37 عاما)، رصيده إلى 18 فوزا من 18 نزالا احترافيا، جميعها بالضربة القاضية، وبات يطمح إلى نزال توحيد جميع الألقاب لوزن الثقيل-الخفيف ضد بطل رابطة الملاكمة العالمية، مواطنه دميتري بيفول.

في المقابل، تلقى سميث خسارته الرابعة مقابل 28 فوزا، منها 22 بالضربة القاضية، وقد تم نقله إلى المستشفى مباشرة بعد نزاله ضد بيتربييف.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا