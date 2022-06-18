المغربي أكرد يودع رين الفرنسي في انتظار التحاقه بالدوري الإنجليزي

وجه قطب دفاع نادي رين ومنتخب المغرب نايف أكرد رسالة وداع إلى ناديه وأنصاره، وسط تقارير عن اقتراب انتقاله إلى اللعب في الدوري الإنجليزي عقب اهتمام وست هام يونايتد بخدماته.

وقال أكرد (26 عاما) على حسابه في "تويتر": "بالكثير من التأثر أعلن أنني خضت مباراتي الأخيرة مع رين في ليل" في 21 مايو الماضي.

وأضاف الدولي المغربي الذي ربطته وسائل الإعلام الإنجليزية والفرنسية بالانتقال إلى صفوف وست هام يونايتد في صفقة قدرتها بين 23 و35 مليون يورو: "إنه قرار صعب لأنني قضيت لحظات استثنائية هنا منذ انتقالي إلى صفوف الفريق في أغسطس 2020" قادما من ديجو الفرنسي.

وتابع "بين اكتشافنا معا مسابقة دوري أبطال أوروبا، التأهل إلى مسابقة كونفرنس ليغ الموسم الماضي، والتأهل الصعب إلى مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم، الأجواء الصاخبة في ملعب روازون بارك ضد باريس سان جيرمان، ليون، ليستر سيتي (الإنجليزي) أو مارسيليا، أشكر مختلف مكونات النادي الواحد تلو الآخر".

وأردف قائلا "زملائي مع من خضت 80 معركة في الموسمين الأخيرين والذين هم عائلتي الثانية وسيبقون كذلك"، قبل أن يختم رسالته "بذلت كل ما في وسعي من اليوم الأول حتى الأخير كما في التدريبات، داخل وخارج الملعب وسأكون أول مشجع لكم".

وخاض أكرد 31 مباراة في الدوري الفرنسي مع رين هذا الموسم وسجل هدفين.

ويعتبر أكرد المولود في مدينة القنيطرة (40 كلم شمال العاصمة الرباط)، خريج أكاديمية محمد السادس التي تهتم بالمواهب الواعدة.

وبدأ أكرد مسيرته الاحترافية مع فريق الفتح الرباطي بإشراف المدرب الحالي لنادي الوداد البيضاوي وليد الركراكي وبلغ معه المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية عام 2015 وتوج بلقب الدوري عام 2016.

وفي 2018، انتقل إلى صفوف ديجون الفرنسي ولعب معه لمدة موسمين قبل أن يحط الرحال في رين صيف 2020.

المصدر: وكالات