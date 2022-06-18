التونسية أنس تهزم الأمريكية غوف وتصعد لنهائي بطولة برلين
بلغت التونسية أنس جابر المصنفة رابعة عالميا النهائي الرابع لها هذا العام، بعد تأهلها السبت إلى نهائي دورة برلين للتنس على الملاعب العشبية على حساب الأمريكية كوكو غوف.
وتغلبت أنس على غوف، المصنفة 13 عالميا، بمجموعتين دون رد 7-6 و6-2.
Game Set ONS 🇹🇳— wta (@WTA) June 18, 2022
Top seed @Ons_Jabeur gets the better of Gauff with a 7-6(4), 6-2 semifinal win in Berlin!#bett1openpic.twitter.com/6Zbo6zrsc2
وحققت أنس فوزها الثاني على غوف، وصيفة "رولان غاروس" هذا العام، في خامس مواجهة بينهما.
وضربت النجمة التونسية موعدا في النهائي مع السويسرية بليندا بنتشيتش، الفائزة على اليونانية ماريا ساكاري في مباراة مثيرة استمرت ثلاث ساعات (6-7، و6-4، و6-4).
Rematch set 👊— wta (@WTA) June 18, 2022
[1] @Ons_Jabeur vs. [8] @BelindaBencic
Who is your pick to lift the #bett1open trophy? 🏆 pic.twitter.com/gT5C27V7RA
وكانت أنس (27 عاما)، خسرت هذا العام نهائي دورة تشارلستون الأمريكية أمام بنتشيتش بالذات.
المصدر: وكالات