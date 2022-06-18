دورة هاله.. الروسي مدفيديف إلى النهائي الثاني تواليا

صعد الروسي دانييل مدفيديف إلى النهائي الثاني له في غضون أسبوع، بعد بلوغه السبت مباراة القمة لدورة هاله الألمانية التي تقام على الملاعب العشبية، إثر فوزه على صاحب الأرض أوسكار أوتي.

وجاء فوز مدفيديف بواقع 7-6، و6-3.

ويلتقي الروسي في نهائي الأحد، الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين الأسترالي المشاغب نيك كيريوس، والبولندي هوبرت هوركاش.

وكان مدفيديف، المصنف أولا عالميا، بلغ الأسبوع الماضي نهائي دورة سهرتوخنبوس الهولندية على الملاعب العشبية أيضا، عندما خسر بصورة مفاجئة أمام صاحب الأرض المغمور تيم فان ريتهوفن، المصنف 105 عالميا.

ويأمل مدفيديف في أن يحرز لقبه الثاني فقط على الملاعب العشبية، بعد الذي توج به العام الماضي في دورة مايوركا الإسبانية، والرابع عشر بالمجمل في مسيرته الاحترافية التي أحرز خلالها لقبا واحدا كبيرا حتى الآن وكان في بطولة أمريكا المفتوحة الصيف الماضي على حساب دجوكوفيتش.

المصدر: وكالات