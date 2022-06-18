الزمالك يتقدم بطلب لوزير الرياضة المصري قبيل مواجهة غريمه الأهلي

طالب نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بتغيير ملعب مباراته ضد غريمه الأهلي المقررة غدا الأحد في ملعب السلام، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في لقاء القمة، مساء الأحد، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ20 من الدوري المصري.

وعقدت إدارة الزمالك اجتماعا طارئا، السبت انتهى بمخاطبة صبحي بطلب نقل لقاء الفريق ضد الأهلي وخوضه دون جمهور "حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص".

وقال النادي الأبيض في خطابه: "سبق أن أقيمت مباراة الزمالك والأهلي في الدور الأول بلا جماهير، وعلى استاد القاهرة.. لكننا فوجئنا بأن مباراة الزمالك والأهلي المقبلة ستقام بجماهير، حيث سيسمح للنادي الأهلي بدخول حوالي أربعة آلاف، ونادي الزمالك بحوالي ألف ونصف"

وتابع: "هذا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، لأن المباراة الأولى أقيمت دون جماهير، كما أن الملعب الرئيسي الذي يستقبل مباريات الفريقين هو استاد القاهرة، وهو الملعب الذي أقيمت عليه المباراة في الدور الأول، لذلك فإن إقامتها على استاد النادي الأهلي (ملعب السلام) هو إخلال جسيم بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص".

وختم: "برجاء إصدار توجيهاتكم لاتحاد الكرة، ومن تدعى رابطة الأندية، التي يقاطعها نادي الزمالك بسبب تطاول من يسمى دياب على رئيس مجلس إدارة النادي بألفاظ بذيئة، وكذلك إخطار سيادتكم الأجهزة الأمنية، حيث أن استاد الأهلي المسمى استاد السلام يتواجد داخل مناطق سكنية، مما قد يسبب مشاكل أمنية، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام".

المصدر: zamalektoday.com