نجم الكرة المصرية أبوجريشة يختار أفضل لاعب في تاريخ مصر

يعتقد علي أبوجريشة، نجم منتخب مصر والنادي الإسماعيلي السابق، أن هداف ليفربول ومنتخب "الفراعنة" الحالي، محمد صلاح، هو أهم وأفضل لاعب مصري على مدار التاريخ.

ورد أبوجريشة خلال مقابلة تلفزيونية على إمكانية مقارنة صلاح بأسطورتي الأهلي والزمالك على الترتيب محمود الخطيب وحسن شحاتة، بقوله: "لا يمكن المقارنة، صلاح في مكان آخر ويلعب في أقوى دوري في العالم".

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ويعتبر صلاح واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم راهنا، إذ توج صاحب الـ30 عاما خلال مسيرته الحافلة بعدة جوائز وألقاب، والتي لم يسبق للاعب مصري تحقيقها، بينها جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي في 2018 و2019 و2022.

المصدر: وكالات