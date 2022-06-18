الفلسطينية ديانا الشاعر تكتب اسمها بأحرف من ذهب في بطولة العالم للفروسية

دونت الفارسة الفلسطينية ديانا الشاعر، اسمها بأحرف من ذهب في بطولة العالم لرياضة الفروسية (الترويض -الدريساج) بعد تأهلها للمشاركة في نهائي البطولة التي تستضيفها فرنسا هذا العام.

ويعد إنجاز الفارسة ديانا هو الحدث الأول من نوعه تاريخيا بوصول دولة عربية ممثلة بفلسطين نهائي بطولة عالمية رسمية لفروسية الترويض.

يذكر أن الفارسة ديانا هي ابنة الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الشاعر.

المصدر: وكالات