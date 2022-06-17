الهداف التاريخي لكأس العالم كلوزه يتولى أول مهمة تدريبية

سيتولى ميروسلاف كلوزه المهاجم الدولي الألماني السابق، أفضل هداف في تاريخ كأس العالم أول مهمة تدريبية له في مسيرته بعد تعيينه مدربا لألتاخ النمساوي.

وأعلن النادي في بيان أن كلوزه سيوقع على العقد بعد غد الأحد على أن يتم تقديمه الاثنين.

وقال كلوزه (44 عاما) في بيان "أتطلع قدما لوظيفتي الجديدة هنا. كان لدي شعور إيجابي منذ بداية المحادثات".

وسبق لكلوزه أن شغل دور مساعد المدرب مع منتخب ألمانيا (2016-2018) وبايرن ميونخ (2020-2021).

واعتزل كلوزه اللعب دوليا في العام 2014 بعد شهر من مساهمته في قيادة ألمانيا إلى لقب كأس العالم على حساب الأرجنتين في نهائي البطولة التي استضافتها البرازيل.

وسجل كلوزه في مونديال البرازيل هدفه رقم 16 في نهائيات كأس العالم ليكسر الرقم السابق (15) المسجل باسم الظاهرة البرازيلية رونالدو.

ويعتبر كلوزه أيضا هو أفضل هداف في تاريخ منتخب ألمانيا مع 71 هدفا في 137 مباراة.

المصدر: وكالات