التونسية أنس تصعد إلى نصف نهائي بطولة برلين

صعدت التونسية أنس جابر المصنفة رابعة عالميا إلى الدور نصف النهائي لبطولة برلين الألمانية للتنس لفئة الـ500 نقطة، على حساب البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش.

وجاء فوز أنس على ساسنوفيتش، المصنفة 38 عالميا، بعدما قلبت تأخرها بمجموعة دون رد إلى فوز بمجموعتين لواحد بواقع 6-7، و6-2، و6-2، في مباراة استغرقت ساعة واحدة و56 دقيقة.

Through to the final four ➡️



🇹🇳 @Ons_Jabeur comes from a set down to defeat Sasnovich and will face Gauff in the semifinals!#bett1openpic.twitter.com/GP2ps6SBsy — wta (@WTA) June 17, 2022

وتلتقي أنس، المرشحة الأولى للقب، في الدور المقبل مع الأمريكية كوكو جوف، المصنفة 13 عالميا، التي تأهلت على حساب التشيكية كارولينا بليسكوفا (7-5 و6-4).

وتجمع المباراة الثانية في الدور نصف النهائي بين المرشحة الثانية للقب، اليونانية ماريا سكاري والسويسرية بيلندا بنشيتش.

المصدر: wta