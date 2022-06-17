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السد القطري يعين خوانما مساعد غوارديولا مدربا للفريق

الرياضة

السد القطري يعين خوانما مساعد غوارديولا مدربا للفريق
Legion-Media
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أعلن نادي السد القطري تعيين الإسباني خوان مانويل خوانما، مساعد بيب غوارديولا في مانشستر سيتي مدربا للفريق الأول اعتبارا من الموسم المقبل، خلفا لمواطنه خافيير غارسيا.

وكشف السد عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن التعاقد مع خوانما من دون الكشف عن مدة العقد، مشيرا إلى أن تقديم المدرب الجديد سيتم خلال مؤتمر صحافي بعد غد الأحد.

وكانت إدارة السد قد فضلت عدم الإبقاء على غارسيا في أعقاب إخفاق الفريق في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا، بعد الخروج من الدور الأول في أبريل  الماضي.

ودرب خوانما (56 عاما)، العديد من الأندية الإسبانية أبرزها ريال سوسييداد (2008-2009)، وألميريا (2009-2010)، كما عمل مساعدا للمدرب في منتخب تشيلي (2015-2016)، ونادي إشبيلية (2016-2017)، قبل أن ينتقل في العام 2020 للعمل مساعدا لغوارديولا في مانشستر سيتي، حيث حقق معه لقب الدوري الممتاز عامي 2021 و2022، وحل وصيفا في دوري أبطال أوروبا 2021 إثر الخسارة ضد تشلسي.

المصدر: أ ف ب

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