دورة هاله.. الروسي مدفيديف يفك عقدة باوتيستا ويواصل مشواره نحو اللقب

واصل الروسي دانييل مدفيديف طريقه نحو لقب بطل دورة هاله الألمانية للتنس التي تقام على الملاعب العشبية، ببلوغه دور الأربعة إثر تغلبه على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت، اليوم الجمعة.

وجاء فوز مدفيديف، المصنف أولا عالميا، على باوتيستا، المصنف سابعا، بمجموعتين دون رد 6-2، و6-4 في ربع النهائي.

وفك مدفيديف بذلك عقدة باوتيستا الذي تغلب على الروسي في جميع المواجهات الثلاث السابقة بينهما، آخرها العام الماضي في ربع نهائي دورة ميامي لفئة الألف نقطة.

ويلتقي مدفيديف، الذي يخوض أول دورة بعد استعادته صدارة التصنيف العالمي من الصربي نوفاك دجوكوفيتش في بداية الأسبوع الحالي، في نصف النهائي مع الألماني أوسكار أوته الفائز على الروسي الآخر كارين خاتشانوف 4-6، و7-6، و6-4.

ويأمل مدفيديف في أن يحرز لقبه الثاني فقط على الملاعب العشبية، بعد الذي توج به العام الماضي في دورة مايوركا الإسبانية، والرابع عشر بالمجمل في مسيرته الاحترافية التي أحرز خلالها لقبا واحدا كبيرا حتى الآن وكان في بطولة أمريكا المفتوحة الصيف الماضي على حساب دجوكوفيتش.

المصدر: وكالات