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مدير بايرن ميونخ يصل إلى إنجلترا لإتمام صفقة التعاقد مع ماني

الرياضة

مدير بايرن ميونخ يصل إلى إنجلترا لإتمام صفقة التعاقد مع ماني
Legion-Media
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وصل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ حسن صالح حميديتش اليوم الجمعة إلى إنجلترا، للتفاوض مع ليفربول من أجل إتمام صفقة التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، عبر حسابه في موقع "تويتر"، إنه "من المقرر التوصل لاتفاق لانتقال ماني من ليفربول إلى بايرن ميونخ بعد لقاء مباشر بين مسؤولي الناديين اليوم".

وأكد رومانو، أن الاتفاق بين ماني والبايرن على الشروط الشخصية قد تم بالفعل بنسبة 100 بالمئة، مشيرا إلى أن النجم السنغالي سيوقع عقدا سيدافع بموجبه عن ألوان الفريق البافاري في الأعوام الثلاثة المقبلة.

وينتهي عقد ماني (30 عاما) مع ليفربول في صيف 2023، وزادت التكهنات حول رحيله هذا الصيف بعد تعاقد "الريدز" قبل أيام مع المهاجم الدولي الأوروغوياني داروين نونيز، الذي يلعب في نفس مركز النجم السنغالي.

يذكر أن ماني انضم إلى صفوف ليفربول قادما من ساوثهامبتون في صيف 2016، وخاض 269 مباراة نجح خلالها في تسجيل 120 هدفا وصنع 48، وحقق 6 ألقاب هي دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، والدوري الإنجليزي، وكأسي الرابطة والاتحاد.

المصدر: فابريزيو رومانو

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