لاعب خط وسط آخر يدعى فييرا في طريقه إلى أرسنال

يستعد لاعب خط وسط آخر يدعى فييرا للانضمام إلى نادي أرسنال المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتوجه البرتغالي فابيو فييرا (22 عاما) إلى النادي الإنجليزي بعد التوصل إلى اتفاق مع ناديه بورتو لبيعه مقابل ما يصل إلى 40 مليون يورو، وفق ما أعلن بطل الدوري البرتغالي اليوم الجمعة.

وقال بورتو في بيان أرسل إلى لجنة سوق الأوراق المالية البرتغالية، إن بيع فييرا سيكلف 35 مليون يورو بشكل مباشر بالإضافة إلى 5 ملايين يورو مرتبطة بـ "أهداف رياضية".

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة في الأيام المقبلة.

وكان الدولي الفرنسي السابق باتريك فييرا، أحد أعظم لاعبي خط الوسط في تاريخ نادي أرسنال على الإطلاق، حيث فاز معه بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي، وأربعة ألقاب في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي في السنوات التسع التي قضاها مع "المدفعجية" في الفترة من 1996 إلى 2005.

ولا توجد صلة بين فييرا الفرنسي وفييرا البرتغالي.

ولم يلعب فابيو فييرا مع منتخب البرتغال الأول ولكنه ظهر مع منتخب الشباب في البلاد، وتم التصويت عليه كأفضل لاعب في بطولة أمم أوروبا تحت 21 سنة العام الماضي.

المصدر: أ ب