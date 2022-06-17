رسميا.. نادال يكشف موقفه من المشاركة في بطولة "ويمبلدون"

أعلن رافائيل نادال، أنه يعتزم المشاركة في بطولة "ويمبلدون"، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، مشيرا إلى أن قراره النهائي يعتمد على استجابة قدمه اليسرى بعد التدريب الأسبوع المقبل.

وقال النجم الإسباني الفائز هذا العام ببطولة أستراليا المفتوحة (أولى البطولات الأربع الكبرى) ومؤخرا بلقبه الرابع عشر في بطولة "رولان غاروس" الفرنسية (ثانية البطولات الأربع الكبرى)، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في مايوركا الإسبانية: "لدي نية اللعب في ويمبلدون".

وأضاف أن "العلاج والأسبوع الأخير من التدريب يشير إلى أن هناك فرصة. سأسافر إلى لندن يوم الاثنين، وألعب في دورة استعراضية في هارلينغهام، وأقوم بالتدريب لمدة أسبوع لمعرفة ما إذا كان ذلك ممكنا (المشاركة في ويمبلدون)".

وكان الإسباني تدرب على الملاعب العشبية لأول مرة الاثنين الماضي في مايوركا، في مسعى لإمكانية المشاركة في بطولة "ويمبلدون" التي تبدأ في 27 يونيو الحالي.

ويعاني نادال منذ سنوات من الألم الناجم عن متلازمة "مولر فايس"، وهي حالة مرضية نادرة تصيب عظام القدم.

المصدر: أ ف ب