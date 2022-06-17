"تعال يا صلاح تعال".. تفاصيل "مستفزة" من تدريبات ريال مدريد ونهائي الأبطال

كشف جناح نادي ريال مدريد، البرازيلي رودريغو، عن سخرية زملائه في الفريق الملكي من نجم ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح قد خرج أكثر من مرة قبل النهائي الذي أقيم في الـ28 من الشهر الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، للحديث عن رغبته في الثأر من الفريق الإسباني بعد خسارته أمامه في نهائي 2018.

وتحدث رودريغو مع برنامج "كورتيس بودكاست" عن كواليس ما حدث خلال مباراة باريس الأخيرة التي انتهت بفوز فريقه بهدف دون رد سجله فينيسيوس جونيور.

وقال الجناح البرازيلي: "يجب أن أحكي رواية مضحكة جدا، عندما انتهى نهائي دوري أبطال أوروبا، قمنا بعمل ممر شرفي للاعبي ليفربول".

Luka Modric let Mo Salah know ☠️ pic.twitter.com/dbTQHvhAMA — ESPN FC (@ESPNFC) June 17, 2022

وأضاف: "مر صلاح وهو في حالة من الإحباط واستقبله (صانع ألعاب ريال مدريد) لوكا مودريتش، وقال له: حسنا حسنا، في المرة القادمة ستحاول مرة أخرى".

وتابع رودريغو: "كلمات لوكا جعلتني أبدأ في الضحك، عندما يستفزك شخص ما فأنت في بعض الأحيان تريد الفوز فقط حتى تتمكن من السخرية منه".

وأتم: "في التدريبات كنا نصرخ تعال يا صلاح، تعال يا صلاح، وفي أذهاننا كنا نقول علينا أن نفوز ثم نسخر من صلاح".

المصدر: goal.com + ESPN