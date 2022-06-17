شاهد.. حكيمي ومبابي ولفتة رائعة خلال تواجدهما في المغرب

انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال تواجد النجم الفرنسي كيليان مبابي مع النجم المغربي أشرف حكيمي، لقضاء العطلة الصيفية في المغرب قبل التحضير للموسم الجديد.

وأظهرت الصور حكيمي مع مبابي، خلال استغلالهما للزيارة من أجل رؤية بعض الأطفال اليتامى بإحدى القرى الصغيرة بالمغرب.

وحازت الصور على إعجاب المتابعين بشكل كبير، وحصل الثنائي على الكثير من الإشادات بسببها.

@KMbappe and @AchrafHakimi , on vacation together in Morocco, took advantage of their stay to visit orphans in a small village. pic.twitter.com/QtqyO1dZGj — M.C MALIK (@MCMalik19) June 17, 2022

وشهدت الأيام الماضية توافد عدد من نجوم كرة القدم إلى مدينة مراكش، لقضاء جزء من إجازتهم الصيفية، بعد انتهاء المباريات الدولية التي خاضوها رفقة منتخابتهم الوطنية.

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وكان مبابي أول الواصلين إلى المدينة الحمراء، والذي حل رفقة مجموعة من أفراد عائلته وأصدقائه المقربين، حيث اختار الإقامة بأحد أفخم الفنادق المتواجدة بمحيط المدينة.

ويرتبط اللاعبان بعلاقات قوية جدا، إذ ظهرا مرارا في لقطات خارج ملاعب الكرة، كما ارتبطا بصور احتفالهما سويا عند تسجيل أهداف فريق العاصمة الفرنسية.

المصدر: "مواقع التواصل الاجتماعي"