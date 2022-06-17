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4 نجوم في قائمة الراحلين عن ميلان

الرياضة

4 نجوم في قائمة الراحلين عن ميلان
Legion-Media
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كشف تقرير صحفي، الخميس، عن اللاعبين الذين سيرحلون عن صفوف ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت"، فإن هناك 4 لاعبين من المتوقع رحيلهم عن ميلان، في ظل عدم حاجة الفريق لخدماتهم، وغياب دورهم مع المدير الفني ستيفانو بيولي.

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وأضافت أن الأمر يدور حول الرباعي بالو توريه وتيموي باكايوكو وصامويل كاستييخو وساليميريكيرس.

وأشارت الصحيفة إلى أن باكايوكو من المتوقع أن يعود لصفوف تشيلسي، بعد الموسم المحبط الذي عاشه اللاعب بقميص الروسونيري.

يذكر أن ميلان توج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم، بعد منافسة قوية مع غريمه التقليدي إنتر.

المصدر: "وكالات"

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