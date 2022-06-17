الفيفا يحسم أمر أزمة بلعمري لصالح الشباب السعودي

أصدرت لجنة المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، قرارها النهائي بشأن قضية نادي الشباب السعودي، ضد مدافعه الجزائري السابق، جمال بلعمري.

ولجأت إدارة الشباب إلى الفيفا، للمطالبة بتعويض مالي ضد بلعمري، على خلفية انتقاله إلى ليون الفرنسي، دون الحصول على وثائق رحيله من الفريق السعودي.



وألزمت لجنة المنازعات بالفيفا، اللاعب الجزائري، بدفع تعويض مالي قدره 905 آلاف يورو لصالح الشباب، خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما.

وأخطرت اللجنة، اللاعب الجزائري، بضرورة سداد التعويض، وإلا سيكون ممنوعا من اللعب لأي فريق لمدة 6 أشهر.

وانتقل جمال بلعمري إلى صفوف ليون في صيف 2020، في صفقة انتقال حر، وحمل ألوانه لمدة موسم واحد، قبل الانضمام لنادي قطر.

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ويرتبط بلعمري البالغ 32 عاما بعقد مع نادي قطر، حتى يونيو 2023، فيما شارك اللاعب في 19 مباراة في موسم 2021-2022، في مختلف المسابقات، وسجل 3 أهداف وصنع تمريرة حاسمة.

وخلال فترة احترافه في صفوف الشباب، خاض بلعمري 73 مباراة، وسجل هدفا وصنع تمريرتين حاسمتين، إلا أن اللاعب دخل في أزمات مع إدارة الشباب، بعد تتويجه مع منتخب الجزائر بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.

ويحتل الشباب المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 53 نقطة من 28 مباراة، بفارق 8 نقاط عن الهلال والاتحاد اللذين يتقاسمان الصدارة، قبل جولتين على نهاية الموسم الرياضي 2021-2022.

المصدر: "وكالات"