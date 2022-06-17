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رسميا.. "الفيفا" يعلن أسماء المدن المستضيفة لكأس العالم 2026

الرياضة

رسميا..
Legion-Media
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن المدن التي ستستضيف منافسات مونديال 2026، والذي من المقرر إقامة منافساته في كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

وقدمت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا إلى جانب المكسيك ملفا مشتركا لاستضافة كأس العالم 2026، وحصلت على شرف استضافته.

ووفقا لما ذكره "فيفا" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، تم الكشف عن أسماء 16 مدينة تستضيف منافسات مونديال 2026.

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أسماء المدن المستضيفة لكأس العالم 2026:

فانكوفر الكندية.

سياتل الأمريكية.

لوس أنجلوس الأمريكية.

سان فرانسيسكو الأمريكية.

جوادا لا خارا المكسيكية.

كانساس الأمريكية.

تورنتو الكندية.

بوسطن الأمريكية.

فيلادلفيا الأمريكية.

ميامي الأمريكية.

نيويورك الأمريكية، نيو جيرسي.

دالاس الأمريكية.

أتلانتا الامريكية.

هيوستن الأمريكية.

مكسيكو سيتي المكسيكية.

مونتيري المكسيكية.

وستقام نسخة كأس العالم 2026، بمشاركة 48 منتخبا على أن يتم استضافة البطولة في 3 دول، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

يذكر أن قطر تستضيف بطولة كأس العالم 2022 في الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر بمشاركة 32 منتخبا.

المصدر: twitter/FIFAWorldCup

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