الرجاء يهزم الوداد في "ديربي كازابلانكا" ويشعل المنافسة في الدوري المغربي (فيديو)
حقق نادي الرجاء الرياضي البيضاوي فوزا ثمينا على جاره وغريمه الوداد بهدفين دون رد في "ديربي كازابلانكا"، ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من دوري المحترفين المغربي لكرة القدم.
وتكفل المخضرم محسن متولي بتسجيل هدفي الرجاء من ركلتي جزاء في الدقيقتين 45، و85.
وبهذا الفوز، أشعل الرجاء المنافسة على لقب الدوري المغربي، حيث قلص الفارق بينه والمتصدر الوداد إلى نقطة واحدة وذلك قبل خمس جولات فقط من ختام المسابقة.
المصدر: RT
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .