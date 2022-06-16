قبول استقالة شرف الدين عمارة من رئاسة الاتحاد الجزائري

صادق أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس على استقالة الرئيس شرف الدين عمارة وستة من أعضاء مكتبه التنفيذي.

كما صادق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على الحصيلتين الأدبية والمالية لعام 2021.

وسيعقد الاتحاد الجزائري جمعية عمومية انتخابية في السابع من يوليو المقبل، لانتخاب رئيس ومكتب تنفيذي جديدين.

وكان عمارة، انتخب رئيسا للاتحاد الجزائري في 15 أبريل من عام 2021، خلفا لخير الدين زطشي، وأعلن استقالته في مارس الماضي بعد فشل "محاربي الصحراء" في التأهل لنهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وقبل هذا الإقصاء بحوالي شهرين، كان المنتخب الجزائري قد تجرع إقصاء مرا ومخيبا في دور المجموعات من نهائيات كأس إفريقيا التي استضافتها الكاميرون مطلع هذا العام.

المصدر: وكالات