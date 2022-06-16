أول تعليق لبوميل على أنباء توليه تدريب منتخب مصر خلفا لإيهاب جلال

لم يستبعد الفرنسي باتريس بوميل إمكانية تدريبه منتخب مصر مستقبلا، وذلك في تعليقه على الأنباء التي تحدثت عن اقترابه من تدريب "الفراعنة" خلفا لإيهاب جلال المقال من منصبه.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية حول توصل اتحاد الكرة المصري إلى اتفاق مبدئي مع بوميل لتدريب منتخب "الفراعنة".

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وعن تلك الأنباء، قال بوميل في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" المصري: "تدريب منتخب مصر؟ كل شيء ممكن".

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وأضاف بوميل: "لا أستطيع أن أتحدث عن وجود أو عدم وجود مفاوضات مع اتحاد الكرة المصري.. دعنا ننتظر لنرى ماذا سيحدث في الأيام المقبلة".

وكان جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أكد قبل أيام أنه كلف الثنائي حازم إمام ومحمد بركات عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة بدراسة سير ذاتية لمدربين أجانب لاختيار واحد منهم لتدريب "الفراعنة".

ويعتبر بوميل (44 عاما) من المدربين ذوي الخبرة في تدريب المنتخبات الإفريقية، حيث سبق له تدريب منتخب كوت ديفوار، وعمل مساعدا لمواطنه هرفي رونالدو خلال إشراف الأخير على منتخبات زامبيا، وكوت ديفوار، والمغرب، إضافة إلى عمله كمساعد للبرتغالي مانويل جوزيه، حين كان الأخير مديرا فنيا لمنتخب أنغولا في كأس الأمم الإفريقية عام 2010.

المصدر: "صدى البلد" + وكالات