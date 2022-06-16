الروسي خاتشانوف يحجز مقعده في ربع نهائي دورة هاله

صعد الروسي كارين خاتشانوف إلى الدور ربع النهائي من بطولة هاله الألمانية للتنس، بعد فوزه اليوم الخميس على الصربي لاسلو جيري بمجموعتين نظيفتين.

وحسم خاتشانوف المواجهة لمصلحته بواقع 7-6 و6-4 خلال ساعة واحدة و44 دقيقة.

وسيواجه خاتشانوف، المصنف 23 عالميا، في الدور المقبل للبطولة البالغ مجموع جوائزها نحو مليون و400 ألف يورو، الفائز من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق بين الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي والألماني أوسكار أوتي.

المصدر: championat.com