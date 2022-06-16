الروسي خاتشانوف يحجز مقعده في ربع نهائي دورة هاله
صعد الروسي كارين خاتشانوف إلى الدور ربع النهائي من بطولة هاله الألمانية للتنس، بعد فوزه اليوم الخميس على الصربي لاسلو جيري بمجموعتين نظيفتين.
وحسم خاتشانوف المواجهة لمصلحته بواقع 7-6 و6-4 خلال ساعة واحدة و44 دقيقة.
@karenkhachanov vence a 🇷🇸 #Djere por 7-6 6-4 para alcanzar los cuartos de final en #Halle!— Tenis FM (@tenis_fm) June 16, 2022
pic.twitter.com/AFHaMGRkA2
وسيواجه خاتشانوف، المصنف 23 عالميا، في الدور المقبل للبطولة البالغ مجموع جوائزها نحو مليون و400 ألف يورو، الفائز من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق بين الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي والألماني أوسكار أوتي.
المصدر: championat.com
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .