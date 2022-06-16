هل يلعب مبابي لريال مدريد مستقبلا؟.. رئيس الريال يجيب

لم يغلق رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز الباب أمام المهاجم الفرنسي كيليان مبابي للانضمام إلى الفريق الإسباني مستقبلا، رغم تفضيله البقاء في باريس سان جيرمان مؤخرا.

وكان مبابي قد أطلق قنبلة في الميركاتو الصيفي الحالي بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان بعدما كانت كل التقارير تشير إلى انتقاله الوشيك إلى ريال مدريد.

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وفي أول رد له على تفضيل مبابي الاستمرار مع سان جيرمان عوض لانتقال لريال مدريد، قال بيريز في مقابلة مع برنامج "الشيرينغيتو" الإسباني: "طالما اعتبر (مبابي) أن حلمه أن يلعب مع ريال مدريد، وقبل حوالي 15 يوما تقريبا (من اتخاذ قراه)، انقلب الوضع تماما بسبب الضغوطات السياسية والاقتصادية".

💣 "ESTE MBAPPÉ NO ES MI MBAPPÉ" 💣



🔥 "ESTE NO es el que YO QUERÍA TRAER" 🔥



🌟¡FLORENTINO, más contundente que nunca en #ChiringuitoFlorentino! pic.twitter.com/naTVZFon8O — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 15, 2022

وأضاف بيريز: "هذا الأمر بالإضافة إلى العامل المادي والقيادة الرياضية أدى إلى تغيير رأيه. عندما نجد أنفسنا في وضعية محيرة مماثلة، نحاول الخروج منها بجميع الوسائل. أنا أتفهمه لأنه ليس من السهل تلقي اتصال من رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون)"، الذي اتصل شخصيا بمبابي قبل اتخاذ الأخير قراره، وأقر الأخير بأنه يقدر "النصائح الجيدة" من الرئيس الفرنسي.

ولكن بيريز لم يقفل الباب تماما أمام إمكانية انضمام مبابي إلى صفوف ريال مدريد في المستقبل بقوله "ليس الآن، لأن مبابي الذي أعرف ليس مبابي الحالي. لكن إذا تغيرت الأمور فكل شيء وارد في المستقبل".

المصدر: وكالات