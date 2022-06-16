قبل ساعات من لقاء "الديربي".. انتخاب البدراوي رئيسا للرجاء المغربي
انتخب عزيز البدراوي، رئيسا لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، خلال فعاليات الجمع العام الانتخابي الذي عقد اليوم الخميس بأحد فنادق الدار البيضاء، خلفا للرئيس السابق أنيس محفوظ.
وكان البدراوي المرشح الوحيد الذي قدم نفسه لمقعد الرئيس، وفي غياب أي مرشح منافس فقد تم انتخابه رئيسا جديدا بإجماع تصويت المنخرطين الذين رحبوا بالرئيس الجديد للقلعة الخضراء.
أفرز الجمع العام الإنتخابي الخاص بنادي الرجاء الرياضي انتخاب السيد عزيز البدراوي رئيسا جديدا للنادي.— Raja Club Athletic (@RCAofficiel) June 16, 2022
نتمنى كل التوفيق للمكتب المديري الجديد برئاسة السيد عزيز البدراوي، بما يخدم نادينا العريق، وبدوام الازدهار والريادة لنادي الرجاء الرياضي🦅 pic.twitter.com/z4PBhXxJrf
كما عبر أنيس محفوظ، الرئيس السابق للنادي، عن متمنياته بالتوفيق للبدراوي في مهامه رفقة "النسور".
وجاء انتخاب البدراوي، قبل ساعات قليلة من مباراة "ديربي" الدار البيضاء، التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين الرجاء البيضاوي وغريمه الوداد ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من دوري المحترفين المغربي لكرة القدم.
ويحتل الوداد صدارة ترتيب الدوري المغربي برصيد 43 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط عن الرجاء صاحب مركز الوصافة.
المصدر: RT
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