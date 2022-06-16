يوفنتوس يعلن تمديد عقد لاعبه دي تشيليو
أعلن نادي يوفنتوس رابع الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن ظهيره ماتيا دي تشيليو مدد عقده مع الفريق حتى عام 2025.
وخاض دي تشيليو، 29 مباراة في صفوف فريق "السيدة العجوز" الموسم الفائت في مختلف المسابقات بعد عودته من فترة إعارة إلى ليون الفرنسي.
✍️ 𝗗𝗘 𝗦𝗖𝗜𝗚𝗟𝗜𝗢 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣@mattia_desci extends his Bianconeri stay! ⚪⚫#DeSciglio2025— JuventusFC (@juventusfcen) June 16, 2022
وخاض دي تشيليو أيضا 40 مباراة دولية في صفوف منتخب إيطاليا.
وكان دي تشيليو انضم إلى صفوف يوفنتوس عام 2017 وأحرز معه لقب الدوري ثلاث مرات والكأس المحلية مرة واحدة.
وأنهى يوفنتوس الدوري المحلي في المركز الرابع الموسم الفائت، وفشل في إحراز أي لقب للمرة الأولى منذ عام 2010.
المصدر: وكالات
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ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .