ماني يشارك في مباراة مع أبناء قريته بالسنغال (فيديو وصور)

حرص نجم نادي ليفربول، الدولي السنغالي ساديو ماني، على قضاء إجازته الصيفية في قريته بالسنغال رفقة أصدقاء طفولته.

وشارك ماني في مباراة كاملة في إحدى الملاعب بقريته، والتقط صورا تذكارية مع أصدقاء طفولته، وكذلك مدرسته السابقة، الأمر الذي جعله ينال إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

Retour à la source avec un match de gala sur le terrain de Bambaly où tout a commencé !!!

Un grand merci 🙏 à mes frères @papissdembaciss@mbayediagne909 Désiré Segbé et sans oublier mon idole de toujours, sacré El Hadj Diouf 😁🦁 pic.twitter.com/H92z2Ml7Ig — Sadio Mané (@SMane_Officiel) June 16, 2022

Currently on holiday, Sadio Mané decided to head to his home village in Bambali to have a match with his childhood friends despite the torrential rain 😍 pic.twitter.com/XMYr1RIdTu — FootballFunnys (@FootballFunnnys) June 16, 2022

ونشر ماني عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" صورا لمشاركته في المباراة وعلق قائلا: "العودة إلى الأصل بمباراة احتفالية على ملعب بامبالي حيث بدأ كل شيء.. شكرا جزيلا لإخوتي مباي دياني، ديزيريه سيجبي، ودون أن أنسى ملهمي طوال حياتي الحاجي ضيوف (النجم السابق لمنتخب السنغال ونادي ليفربول)".

وما زال مصير ماني علقا داخل نادي ليفربول، حيث كشفت تقارير صحفية، عن اتفاق السنغالي مع نادي بايرن ميونخ الألماني من أجل الانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي عقد ماني (30 عاما) مع ليفربول في صيف 2023، وزادت التكهنات حول رحيله هذا الصيف بعد تعاقد "الريدز" قبل أيام مع المهاجم الدولي الأوروغوياني داروين نونيز، الذي يلعب في نفس مركز النجم السنغالي.

المصدر: RT