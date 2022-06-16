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ماني يشارك في مباراة مع أبناء قريته بالسنغال (فيديو وصور)

الرياضة

ماني يشارك في مباراة مع أبناء قريته بالسنغال (فيديو وصور)
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حرص نجم نادي ليفربول، الدولي السنغالي ساديو ماني، على قضاء إجازته الصيفية في قريته بالسنغال رفقة أصدقاء طفولته.

وشارك ماني في مباراة كاملة في إحدى الملاعب بقريته، والتقط صورا تذكارية مع أصدقاء طفولته، وكذلك مدرسته السابقة، الأمر الذي جعله ينال إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر ماني عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" صورا لمشاركته في المباراة وعلق قائلا: "العودة إلى الأصل بمباراة احتفالية على ملعب بامبالي حيث بدأ كل شيء.. شكرا جزيلا لإخوتي مباي دياني، ديزيريه سيجبي، ودون أن أنسى ملهمي طوال حياتي الحاجي ضيوف (النجم السابق لمنتخب السنغال ونادي ليفربول)".

ماني يشارك في مباراة مع أبناء قريته بالسنغال (فيديو وصور)

وما زال مصير ماني علقا داخل نادي ليفربول، حيث كشفت تقارير صحفية، عن اتفاق السنغالي مع نادي بايرن ميونخ الألماني من أجل الانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي عقد ماني (30 عاما) مع ليفربول في صيف 2023، وزادت التكهنات حول رحيله هذا الصيف بعد تعاقد "الريدز" قبل أيام مع المهاجم الدولي الأوروغوياني داروين نونيز، الذي يلعب في نفس مركز النجم السنغالي.

المصدر: RT

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