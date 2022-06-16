التونسية أنس تتقدم بطلب طريف للمنظمين بعد صعودها لربع نهائي دورة برلين (فيديو)
صعدت النجمة التونسية أنس جابر، اليوم الخميس إلى الدور ربع النهائي لبطولة برلين الألمانية للتنس ذات الـ500 نقطة، بفوزها على الأمريكية إليسيا باركس.
وجاء فوز أنس بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و7-6، في مباراة استغرقت ساعة واحدة و31 دقيقة.
Ons gets it done in two 🤘— wta (@WTA) June 16, 2022
Top seed 🇹🇳 @Ons_Jabeur fends off qualifier Parks to reach the last eight in Berlin!#bett1openpic.twitter.com/tVRHr89IMg
وبعد المباراة، تقدمت أنس بطلب طريف لمنظمي البطولة، حيث طلبت من المسؤول عن الأغاني أن يضع أغاني تونسية للجمهور الذي سيحضر مباراتها المقبلة في الدور ربع النهائي.
Hey DJ, Ons has a request for her next match 😜🎶@Ons_Jabeur | #bett1openpic.twitter.com/69FPMqp4Q1— wta (@WTA) June 16, 2022
وستواجه النجمة التونسية، غدا الجمعة البيلاروسية ألكساندرا ساسنوفيتش التي تأهلت على حساب الألمانية أندريا بيتكوفيتش (6-4 و6-4).
المصدر: وكالات
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