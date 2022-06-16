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الإعلان عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2022 – 2023

الرياضة

الإعلان عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2022 – 2023
AFP
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن جدول مباريات البريميرليغ في موسمه الجديد 2022 – 2023.

وستكون بداية الدوري الإنجليزي هذا الموسم مبكرة وليست في منتصف أغسطس كما جرت العادة، وذلك بسبب فترة التوقف التي سيشهدها الدوري الممتاز خلال نوفمبر وديسمبر، بسبب مونديال قطر 2022 والذي سيقام لأول مرة في فصل الشتاء، خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

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وينطلق موسم الدوري الإنجليزي يوم الجمعة في الـ5 من أغسطس القادم بمباراة ديربي لندن بين أرسنال وكريستال بالاس.

بينما سيبدأ مانشستر سيتي رحلة الدفاع عن لقبه أمام وست هام يونايتد في الجولة الأولى يوم الأحد في السابع من شهر أغسطس.

أما الوصيف ليفربول فسيبدأ مشواره في البريميرليغ أمام فولهام يوم السبت في السادس من شهر أغسطس.

وجاء جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي كالتالي :

الجمعة 5 أغسطس :

أرسنال * كريستال بالاس

السبت 6 أغسطس :

نيوكاسل يونايتد * نوتنجهام فورست

ليدز يونايتد * ولفرهامبتون

ليفربول * فولهام

تشيلسي * إيفرتون

ليستر سيتي * برينتفورد

بورنموث * أستون فيلا

الأحد 8 أغسطس :

مانشستر يونايتد * برايتون

وست هام * مانشستر سيتي

المصدر: twitter/premierleague

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