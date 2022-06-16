متجاهلا رونالدو وميسي.. أفضل 3 لاعبين في تاريخ كرة القدم من وجهة نظر فان باستن

يعتقد أسطورة هولندا ماركو فان باستن، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين، لا يتحلى بصفات القائد، مقارنة بالراحل دييغو مارادونا.

ويبدو أن الإنجازات والألقاب الكثيرة التي حققها ميسي مع برشلونة وسان جيرمان والأرجنتين، لم تشفع له عند فان باستن، ليضعه في قائمة الثلاثة الأوائل.

وصرح فان باستن لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "بالنسبة لي، بيليه ودييغو أرماندو مارادونا ويوهان كرويف هم أعظم ثلاثة لاعبين في التاريخ".

وأضاف: "عندما كنت طفلا رغبت في أن أكون مثل كرويف، لقد كان صديقي، والآن أفتقده بشدة، كان بيليه ومارادونا رائعين أيضا".

'Those who say Cristiano Ronaldo is better than Lionel Messi know nothing about football,' insists Marco van Basten https://t.co/bfTfnWazVi — MailOnline Sport (@MailSport) June 15, 2022

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وأوضح فان باستن سبب تفضيله دييغو على "ليو"، وقال: "ميسي رائع أيضا، لكن مارادونا يتمتع بشخصية أكبر، في المقابل ليونيل ليس من اللاعبين الذين يتقدمون الصفوف لخوض الحرب".

ولم ينس الهولندي ذكر أهم اللاعبين الآخرين في تاريخ كرة القدم، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو وميشيل بلاتيني وزين الدين زيدان.

وعند سؤاله من الأفضل بين النجمين الأرجنتيني والبرتغالي، أجاب فان باستن: "إن الذين يعتقدون أن رونالدو أفضل من ميسي لا يعرفون شيئا عن كرة القدم".

وأضاف: "كريستيانو لاعب رائع، لكن من يقولون إنه أفضل من ميسي يقولون ذلك عن غير فهم".

وأتم فان باستن: "ميسي لاعب فريد من نوعه، من المستحيل أن يأتي لاعب مثله، هو لاعب يتكرر مرة كل 50 أو 100 عام".

ويعرف عن فان باستن تصريحاته المثيرة للجدل، والتي كان آخرها خلال أبريل 2022، والتي شن فيها هجوما قاسيا على أتلتيكو مدريد.

المصدر: "وكالات"