برشلونة يعلن عن أولى صفقاته الصيفية

أعلن برشلونة رسميا، الأربعاء، عن أولى صفقات الفريق الصيفية، استعدادا لموسم 2022-2023.

وأصدر برشلونة بيانا، عبر موقعه الرسمي، أعلن فيه التعاقد مع الإسباني بابلو توري، جناح فريق راسينج سانتاندير، حتى صيف 2026.



ويحتوي عقد توري البالغ 19 عاما مع برشلونة على شرط جزائي قدره 100 مليون يورو.

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وأشار فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، إلى أن برشلونة ضم اللاعب مقابل 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى 20 مليون كمتغيرات.



وشارك بابلو توري الملقب "بالجوهرة الصغيرة" في 34 مباراة مع فريقه في الموسم الماضي، وقاده للصعود لدوري الدرجة الثانية الإسباني، بعدما سجل 10 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.



يذكر أن المستويات المميزة التي قدمها بابلو توري، جعلته أحد عناصر منتخب إسبانيا للشباب تحت 19 عاما.



وتعد صفقة توري هي الأولى لبرشلونة هذا الصيف، في انتظار باقي الأسماء التي ارتبطت بالانتقال للفريق الكتالوني، مثل روبرت ليفاندوفسكي وأندرياس كريستينسن.

المصدر:"وكالات"