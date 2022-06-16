فيورنتينا وروما وتشيلسي.. أندية محمد صلاح السابقة توجه رسالة له في عيد ميلاده الـ30

وجهت أندية فيورنتينا وروما الإيطالية وتشيلسي الإنجليزي رسالة للنجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول بمناسبة عيد ميلاده الثلاثين والذي صادف يوم الأربعاء.

واحتفل اللاعب المصري محمد صلاح بعيد ميلاده الثلاثين، وهو من مواليد قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي فيورنتينا عبر "تويتر" صورتين لمحمد صلاح خلال احتفاله بالأهداف التي سجلها بقميص الفيولا، مع تعليق: "عيد ميلاد سعيد محمد صلاح".

كما نشر الحساب الرسمي لنادي روما في "تويتر" صورة مصممة خصيصا للـ "الفرعون"، وعلق عليها: "جاء من بلد الفراعنة وترك بصمة في قلوبنا، عيد ميلاد سعيد للذئب السابق محمد صلاح الذي أتم عامه الـ30 اليوم".

جاء من بلد الفراعنة وترك بصمة في قلوبنا 💛❤️



عيد ميلاد سعيد للذئب السابق @MoSalah الذي أتم عامه الـ 30 اليوم! 🐺🥳 pic.twitter.com/OXyBRFNDNN — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) June 15, 2022

ونشر الحساب الرسمي لتشيلسي عبر "فيسبوك" صورة لمحمد صلاح بقميص البلوز وكتب عليها: "يحتفل لاعبنا السابق محمد صلاح اليوم بعامه الـ30، عيد ميلاد سعيد للفرعون المصري".

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وقام محمد صلاح بتمثيل فيورنتينا في 26 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة عام 2015 على سبيل الإعارة، كما لعب بقميص روما 82 مباراة سجل خلالها 34 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة بين عامي 2015و2017، وكانت بداياته في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي ولعب لمصلحته 19 مباراة وسجل هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة موسم 2014–2015.

ويبلغ عدد أهداف صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول 118 هدفا في 180 مباراة كما صنع لزملائه في الفريق 48 هدفا منذ 2017 وحتى الآن.

ويتواجد محمد صلاح في المركز الـ20 في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ بالتساوي مع نجم ليفربول السابق ستيفن جيرارد.

المصدر: "تويتر"