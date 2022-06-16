وزير الرياضة الروسي يشارك 1500 شخص في سباق SPIEF Run ببطرسبورغ

شارك وزير الرياضة الروسي أوليغ ماتيتسين ورئيس اتحاد الترياتلون الروسي كسينيا شويغو الخميس في سباق SPIEF Run التقليدي ضمن فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الجاري.

وشارك في الفعالية حوالي 1500 شخص لقطع مسافة 5 كيلومترات والتي بدأت من كاتدرائية القديس إسحاق.

كما شارك في السباق البطل الأولمبي الروسي في الجمباز الفني نيكيتا ناجورني، وقام بإعطاء إشارة الانطلاق بطل السباحة الأولمبي مرتين إيفغيني ريلوف.

وقام أبطال الأولمبياد نيكيتا ناغورني وريلوف، ونيكيتا مازيبين السائق السابق لفريق هاس الذي يتنافس في بطولة العالم للفورمولا 1، بتكريم الفائزين بالسباق.

وقال وزير الرياضة الروسي:" نشعر بفرح كبير كوننا مشاركين في هذا الحدث الرائع، السباق كان دائما جزءا من المنتدى الاقتصادي، واليوم يشارك رجال الأعمال والثقافة والتعليم، والأهم من ذلك أن السباق كان مفتوحا لأول مرة للمقيمين والضيوف في مدينة سان بطرسبورغ".

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وأكدت بدورها رئيسة اتحاد الترياتلون الروسي، كسينيا شويغو، أنها تجري من أجل المتعة وليس من أجل الفوز.

وقالت: "أنا على يقين من أن المسار سيشحن الجميع بالعواطف، لأنه طريق جميل، اليوم نجري على طول نهر نيفسكي، أنا متأكدة من أن الجميع سيعجب بالمسار".

وانطلقت الأربعاء في مدينة سان بطرسبورغ فعاليات وأنشطة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي والذي سيستمر في الفترة من 15 إلى 18 يونيو.

المصدر: "وكالة تاس"