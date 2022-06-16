بعد تأهل السعودية إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما.. رد فعل والد الحارس الشمري لحظة صد ركلة الجزاء

نجح منتخب السعودية في بلوغ نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة، وذلك بعد تفوقه على منتخب أستراليا بهدفين دون رد.

وجاء الهدف الأول للمنتخب السعودي عبر حسين أحمد في الدقيقة 20 من الشوط الأول، ثم ضاعف النتيجة أيمن يحيى في الدقيقة 72 من الشوط الثاني.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نسبوه لوالد حارس مرمى المنتخب السعودي، عبدالرحمن الشمري لحظة صد ضربة جزاء للمنتخب عند الدقيقة (90 +7) عندما احتسب الحكم، ركلة جزاء لمصلحة أستراليا، وسددها نجارين، لكن الشمري تصدى لها ببراعة.

ويسمع في مقطع الفيديو المتداول المنسوب لوالد الشمري يقول فيه: "ولدي أعرفه".

مقطع عظيم يجمع الفرح بفخر إنجاز الابن ؛لوالد حارس منتخبنا السعودي عبدالرحمن الشمري 😍😍 pic.twitter.com/fGRsvYjaK9 — لبيب (@Labeebhubb) June 15, 2022

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وسيواجه المنتخب السعودي في نهائي كأس آسيا نظيره أوزبكستان مستضيف البطولة، بعد فوز الأخير على اليابان في الدور نصف النهائي في 19 يونيو الجاري على أرضية ملعب "ميلي ستاديوم"، في العاصمة الأوزبكية طشقند.

ويبحث "الأخضر" عن أول ألقابه في البطولة، بعد أن بلغ النهائي مرتين في وقت سابق خسرهما عامي 2013 و2020.

جدير بالذكر أن 4 منتخبات فقط نجحت في التتويج بكأس آسيا للشباب هي العراق واليابان وأوزبكستان وكوريا الجنوبية.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"