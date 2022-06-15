الأهلي يكرم وفادة إيسترن برباعية قبيل مواجهة الزمالك

تغلب نادي الأهلي على ضيفه إيسترن كومباني بنتيجة 4-1 مساء اليوم الأربعاء، على ملعب السلام بالقاهرة في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ15 للدوري المصري لكرة القدم.

وسجل للأهلي حسين الشحات في الدقيقة 26، وطاهر محمد طاهر "من ركلة جزاء" (الدقيقة 31)، وأحمد عبد القادر (58)، ووليد سليمان ( 90+1)، بينما أحرز التونسي فراس عايفية هدف إيسترن الوحيد في الدقيقة 76.

ورفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب وله 4 مؤجلات ضد الزمالك، والجونة، والإسماعيلي، والمقاولون، بينما تجمد رصيد إيسترن عند 13 نقطة في المركز الأخير.

وكانت مواجهة إيسترن كومباني، أول مباراة يخوضها الأهلي بعد إعلان رحيل مديره الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وقاد الفريق المدرب المؤقت سامي قمصان في بروفة لقاء القمة المقرر ضد الزمالك يوم الأحد المقبل.

المصدر: وكالات