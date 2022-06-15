شقيقة صلاح تحتفل بعيد ميلاده بطريقة خاصة (صورة)

احتفلت رباب صلاح، شقيقة محمد صلاح، بطريقة خاصة بعيد ميلاد نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر.

ويحتفل صلاح اليوم الأربعاء بعيد ميلاده الـ30، وبهذه المناسبة نشرت رباب صلاح عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي في موقع "إنستغرام"، صورة لها مع شقيقها في أحد الشواطئ، وأرفقتها بتعليق "عيد ميلاد سعيد يا حبيبي".

ويقضي صلاح حاليا إجازته الصيفية في مصر ولم يشارك في المباراتين الأخيرتين اللتين خسرهما منتخب "الفراعنة" أمام إثيوبيا وكوريا الجنوبية 0-2 و1-4 تواليا.

المصدر: RT