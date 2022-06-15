تقرير مغربي: خليلوزيتش يتلقى عرضا لتدريب منتخب الجزائر

كشفت تقارير إعلامية مغربية، أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قدم عرضا لمدرب المنتخب المغربي، البوسني وحيد خليلوزيتش، من أجل التعاقد معه لتدريب "محاربي الصحراء".

ونقل موقع "هسبريس" عن مصدر وصفه بـ"المطلع"، أن رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، كشف لأعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المغربية، أمس الثلاثاء، أن منتخب الجزائر فتح خطوط اتصال مع خليلوزيتش، وذلك على هامش تقديمه عرضا أمام اللجنة حول مرسوم فتح اعتمادات إضافية خلال سنة 2022 لفائدة ميزانية التسيير-التكاليف المشتركة.

كما كشف لقجع أن إقالة خاليلوزيتش لن تكلف الاتحاد المغربي شيئا من الناحية المالية، لكنه لم يؤكد ما إذا كان لاتحاد سيقيله فعلا.

وسبق لخليلوزيتش الإشراف على المنتخب الجزائري بين العامين 2011 و2014، ويشرف على تدريب المنتخب المغربي منذ العام 2019 وقاده لبلوغ نهائيات مونديال قطر لكن مستقبله مع "أسود الأطلس" يبقى غامضا في ظل مطالبة الشارع الرياضي المغربي بإقالة البوسني.

وتشير التقارير إلى محاولة استبعاد المدرب البوسني من قيادة "أسود الأطلس" قبل انطلاق نهائيات بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر نهاية العام الجاري، وذلك بسبب تذبذب مستوى المنتخب وخلافاته مع أبرز لاعبي المنتخب المغربي، أبرزهم صانع ألعاب تشيلسي حكيم زياش

وتروج وسائل إعلام مغربية لعدة مدربين لتولي الإدارة الفنية لـ"أسود الأطلس" في حال تمت إقالة خليلوزيتش، ويعتبر المدربان المحليان، الحسين عموتة، الذي يشرف حاليا على المنتخب المغربي للاعبين المحليين، ووليد الركراكي، الذي توج مؤخرا مع الوداد بلقب دوري أبطال إفريقيا، أبرز المرشحين.

المصدر: هسبرييس