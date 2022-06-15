الاتحاد الألماني لكرة القدم لن يتخذ أي إجراء ضد دعاة مقاطعة مونديال قطر

قال الاتحاد الألماني لكرة القدم، إنه لن يتخذ أي إجراء ضد الأشخاص الذين رفعوا لافتة تدعو إلى مقاطعة مونديال قطر خلال مباراة الفريق ضد إيطاليا أمس في دوري الأمم الأوروبية.

وأشار الاتحاد إلى بيان للشرطة صدر اليوم الأربعاء وأكد أن ما قام به المحتجون يأتي في سياق حرية التعبير و"لا يجرم".

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وعقب انطلاق مباراة الثلاثاء، رفعت مجموعة من المتظاهرين لافتة ضخمة كتب عليها "15000 قتيل من أجل بناء ملاعب ضخمة – فيفا وشركاؤه بلا ضمير! قاطعوا قطر".

وقالت شرطة مونشينغلادباخ في بيانها إن المجموعة غادرت الملعب بعد ذلك، ما أثار شكوكا بأن المشاركين ربما تصرفوا بشكل غير قانوني وكانوا يخططون لمزيد من الاحتجاجات.

وعقب تلقي معلومات من أمن الاستاد، أوقفت الشرطة المجموعة بالخارج وطلبت من الأفراد إثبات هوياتهم الشخصية "لحماية أي دعاوى مدنية قد يقيمها المنظم (اتحاد الكرة)"، وفقا لبيان الشرطة.

وأضاف البيان "بعد ذلك أطلق سراح الجميع. وخلال جلسة استشارية لاحقة، أبلغ الاتحاد الألماني شرطة مونشينغلادباخ أن الاتحاد الألماني لكرة القدم لن يتخذ أي خطوات ضد المشاركين ولن ينشر بياناتهم الشخصية. ولم تتخذ شرطة مونشينغلادباخ أي إجراء آخر".

وتعد اللافتات الداعية إلى مقاطعة كأس العالم في قطر، التي تعرضت لانتقادات بسبب سجلها الحقوقي، مشهدا مألوفا في مباريات كرة القدم الألمانية.

المصدر: أ ب