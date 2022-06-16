رياضي مصري يحطم 16 رقما قياسيا في غينيس

تمكن الرياضي المصري علي منير من تحطيم 16 رقما قياسيا بموسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية فى تمارين اللياقة البدنية.

وتحدث علي الذي ينحدر من محافظة المنوفية خلال لقاء مع برنامج "ناس" الذي يقدمه الزميل أحمد الجمل على RT Online عن تجربته الرياضية والتحديات التي واجهها

ويقول "بدأ عندي الشغف مع لعب الجمباز.. تدربت في الحدائق العامة.. وفي المنزل تدربت وحدي وبدون مدرب حاولت الالتحاق بناد، لكن سني كان كبيرا على لعب الجمباز".

ويتابع " من ثم وجد شغفي اني احقق انجاز وانافس في موسوعة جينيس.. قدمت في اختبارات كلية تربية رياضية ولكن تم رفضي".

ويقول "حزنت بعد رفضي في الكلية، لكن هذا الرفض كان الدافع لكي أصل إلى ما فيه أنا حاليا".

ويضيف علي الذي يبلغ من العمر 23 عاما أنه كان " منبهرا كيف يحطم المحترفون الأرقام القياسية.. تدربت وتحديت نفسي حتى حطمت أول رقم قياسي في 2020 ثم بعد ذلك تتالت الأرقام القياسية".

ويضيف" أحيانا أحطم أرقاما قياسية للاعبين دوليين كبارا.. واحيانا اخرى أحطم أرقاما قياسية كنت حطمتها من قبل".

ويقول "أستطيع القول إني تعودت على تحطيم الأرقام القياسية وأصبح الموضوع بالنسبة لي شبة عادة".

المصدر: RT