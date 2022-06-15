مقتل حكم في السلفادور بعد تعرضه لهجوم عنيف من اللاعبين والمشجعين (فيديو)

توفي الحكم خوسيه أرنولدو أمايا عن 63 عاما، بعد إصابته بنزيف داخلي إثر تعرضه لهجوم عنيف من اللاعبين والمشجعين عقب طرده لاعبا في مباراة رسمية للهواة بالسلفادور.

وتعرض أمايا، العضو في الاتحاد الوطني لحكام كرة القدم في السلفادور، لاعتداء عنيف أثناء إدارته لمباراة نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة سان سلفادور، قبل نقله إلى المستشفى حيث توفي متأثرا بجروحه.

El Salvador’da amatör lig maçında sarı kart gösteren 63 yaşındaki hakem dövülerek öldürüldü



☑️El Salvador Futbol Federasyonu, maç sırasında saldırıya uğrayan hakem Jose Arnoldo Amaya’nın, aldığı darbeler nedeniyle iç kanama sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. pic.twitter.com/WfuzGce1e6 — Nupel Haber (@nupelonline) June 14, 2022

63 yaşındaki hakem dövülerek öldürüldü.



Hakem Jose Arnoldo Amaya öldü: 63 yaşındaki (!) El Salvador'da bir futbol maçında bir oyuncuyu ihraç ettikten sonra dövülerek öldürüldü. pic.twitter.com/fdHake5CxR — izle Haber (@izlehaber) June 14, 2022

This weekend, 63-year-old referee José Arnoldo Amaya died after being attacked by players and supporters of a team in El Salvador. 🇸🇻 He succumbed to his injuries moments after arriving at the hospital. May his soul rest in peace. 🙏🕊



Via @SistaAfia_pic.twitter.com/v8qGfvytFx — Ēñøçk Købiñä Ëssël Sãrkøbìñä Mäkåvïlé (@Sarkobina) June 14, 2022

وأصدر الاتحاد السلفادوري لكرة القدم بيانا رسميا، أدان فيه مقتل أمايا بعد تعرضه لهجوم عنيف.

✝️| La Federación Salvadoreña de Fútbol lamenta el fallecimiento del árbitro José Arnoldo Amaya. pic.twitter.com/gVscusks93 — FESFUT (@fesfut_sv) June 13, 2022

وقال الاتحاد السلفادوري في بيانه إنه "يدين ويرفض الاعتداء الجسدي" على الحكم خوسيه أرنولدو أمايا من قبل "الذين يدعون أنهم جماهير ولاعبون خلال المباراة التي أدارها في ملعب تولوكا في سان سلفادور".

وعمل أمايا كحكم على مدى 20 عاما في مباريات البلدات والمدارس ودوري الهواة في البلد الواقع في أمريكا الوسطى.

المصدر: وكالات