مونديال 2022.. منتخبات المجموعات الثماني

أكملت كوستاريكا عقد المنتخبات المتأهلة إلى مونديال "قطر 2022" وعددها 32، بفوزها على نيوزيلندا 1-0، أمس الثلاثاء في الملحق الدولي المؤهل للنهائيات.

وبتأهل كوستاريكا تحددت كل منتخبات المجموعات الثماني في نهائيات مونديال قطر المقررة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

وفي ما يأتي المجموعات الثماني في كأس العالم 2022:

- المجموعة الأولى: قطر، الإكوادور، السنغال وهولندا.

- المجموعة الثانية: إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة وويلز.

- المجموعة الثالثة: الأرجنتين، السعودية، المكسيك وبولندا.

- المجموعة الرابعة: فرنسا، أستراليا، الدنمارك وتونس.

- المجموعة الخامسة: إسبانيا، كوستاريكا، ألمانيا واليابان.

- المجموعة السادسة: بلجيكا، كندا، المغرب وكرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل، صربيا، سويسرا والكاميرون.

- المجموعة الثامنة: البرتغال، غانا، أوروغواي وكوريا الجنوبية.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي.

المصدر: RT