الروسي مدفيديف يحتفل بصدارة التصنيف ببلوغه الدور الثاني في بطولة هاله

في مباراته الأولى بعد عودته إلى صدارة التصنيف العالمي، بلغ الروسي دانييل مدفيديف الدور الثاني من بطولة هاله الألمانية للتنس، بفوزه على البلجيكي دافيد غوفان 6-3، و6-2.

وهذا الفوز هو الأول لمدفيديف في مشاركته الثانية في هاله بعد أن خرج من الدور الأول الموسم الماضي، ليضرب موعدا مع البيلاروسي إيليا إيفاتشكا.

ودخل الروسي إلى المباراة بعد أن عاد الاثنين إلى صدارة تصنيف رابطة المحترفين للتنس على حساب الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي تراجع إلى المركز الثالث، وبعد خسارة مفاجئة الأحد الماضي أمام الهولندي المغمور تيم فان ريتهوفن في نهائي دورة سهرتوخنبوس الهولندية.

وكان مدفيديف (26 عاما)، اعتلى صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسيرته في 28 فبراير الفائت، إلا أنه صمد لأسبوعين فقط بعد نتائج مخيبة في الدورات التي شارك فيها، لكن خسارة دجوكوفيتش للقبه في "رولان غاروس"، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بعد سقوطه في الدور ربع النهائي على يد الإسباني رافائيل نادال، مهدت الطريق أمام الروسي للعودة الى الصدارة.

ولن يكون مدفيديف قادرا على المنافسة في "ويمبلدون"، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بعد حظر اللاعبين الروس والبيلاروس من المشاركة على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلا أن ذلك لن يكون له تأثير على كفاحه للبقاء في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس، بعد قرار رابطتي المحترفين والمحترفات "دبليو تي إيه" تعليق توزيع نقاط البطولة ردا على قرار المنظمين غير المرحب به.

المصدر: وكالات