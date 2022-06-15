"يويفا" يستحدث بطولة جديدة تطيح ببطل دوري الأبطال من السوبر الأوروبي

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يستعد لاستحداث بطولة جديدة في المواسم الكروية المقبلة، قبل كل نسخة جديدة من دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تجمع هذه المسابقة المصغرة، الفائز الأخير بدوري أبطال أوروبا وثلاثة فرق أخرى اعتبارا من عام 2024.

وقالت الصحيفة الفرنسية، إن هذا المقترح تمت الموافقة عليه الشهر الماضي من خلال التنسيق للشكل الجديد من دوري الأبطال.

وأوضحت أن الولايات المتحدة هي الوجهة الأقرب لاستضافة هذه البطولة المكونة من 4 فرق من كبار القارة.

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وأشارت إلى أن هذه المسابقة لا تعني اختفاء بطولة كأس السوبر الأوروبي، لكنها لن تعرف مشاركة الفائز في دوري أبطال أوروبا وسيجمع الفائز بكأس الدوري الأوروبي والفائز بكأس دوري المؤتمرات الأوروبية.

وأما بالنسبة لاختيار الفرق المشاركة، فمن المؤكد حضور بطل دوري الأبطال، بالإضافة للفرق الأكثر نجاحا بالنسخة الجديدة من البطولة التي تقام بنظام الدوري.

وبهذه الطريقة سيعطي الاتحاد الأوروبي قيمة أكبر للقتال على المراكز الأولى في النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا.

ويتمثل النظام الجديد لدوري الأبطال، بزيادة عدد الفرق إلى 36 فريقا بدلا من 32، ويلعب كل فريق 8 مباريات ضد منافسين مختلفين.

ويتأهل الثمانية الأوائل مباشرة إلى دور الـ16، ويلعب أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين مباراة فاصلة إضافية ذهابا وإيابا، لمقابلة الثمانية الآخرين المتأهلين لنفس المرحلة.

يذكر أن الموعد المقترح للبطولة الجديدة هو شهر أغسطس، مع مباراتين نصف نهائي ونهائي، حيث لم يعلن عنها بشكل رسمي حتى الآن لكنها قيد الدراسة وترحب بها الأندية.

المصدر: goal