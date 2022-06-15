بالفيديو.. ملاكمة أوكرانية ترفع علم كتيبة "آزوف" المتطرفة أثناء التتويج

رفعت الأوكرانية ديانا بيترينكو علما برموز كتيبة "آزوف" القومية الأوكرانية المتطرفة وذلك خلال حفل توزيع الميداليات في بطولة الملاكمة الدولية للشباب في هنغاريا.

واحتلت بيترينكو المركز الثاني في فئة الوزن 50 كغ، وفي حفل توزيع الجوائز، رفعت الملاكمة علم أوكرانيا وعليه رموز كتيبة "آزوف"، قبل أن يقترب أحد المنظمين من بيترينكو ويقول لها شيئا، ثم لفت العلم.

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وكتيبة "آزوف" هي ميليشيا يمينية متطرفة من النازيين الجدد تابعة للحرس الوطني الأوكراني، ومقرها مدينة ماريوبول، وقد قاتلت في دونيتسك إلى جانب النظام في كييف ضد دونيتسك، وتم دمج "آزوف" في الحرس الوطني الأوكراني في عام 2014، واكتسبت الكتيبة اهتماما كبيرا في 2015-2016 وحصلت على تعاطف كبير من الحركات النازية الجديدة المشابهة، واشتهرت كذلك باستخدامها رموزا نازية.

في مايو، أوقفت اللجنة التأديبية لمؤسسة أخلاقيات الاتحاد الدولي للجمباز لاعب الجمباز الروسي إيفان كولياك لمدة عام واحد بعد ظهوره وعلى قميصه حرف Z (الذي أصبح رمزا للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا) أثناء تتويج الميداليات في بطولة كأس العالم للجمباز المقامة في الدوحة، معبرا عن دعم بلاده.

المصدر: rsport.ria.ru