في عيد ميلاده الـ30.. صلاح يستعرض عضلاته (صورة)

يحتفل النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده الـ 30 اليوم الأربعاء، وسط مسيرة حافلة من التألق في الملاعب الأوروبية.

ونشر محمد صلاح، قائد منتخب "الفراعنة"، صورة جديدة يستعرض فيها عضلاته المميزة وهو يبتسم بقوة، وظهر وسط البحر أعلى يخت أثناء قضاء عطلته الصيفية في مصر، وحصدت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه وجمهوره.

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ولد صلاح، يوم 15 يونيو عام 1992، في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

وبدأ "مو" مسيرته، مع نادي المقاولون العرب في مصر، قبل أن ينطلق إلى أولى محطاته الأوروبية عن طريق نادي بازل السويسري، ثم تشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما في الدوري الإيطالي، وأخيرا ليفربول في عام 2017 .

ويبلغ عدد أهداف صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول 118 هدفا في 180 مباراة كما صنع لزملائه في الفريق 48 هدفا.

فيما سجل بقميص تشيلسي هدفين فقط وصنع مثلهما، خلال موسمه الأول مع البلوز 2013-14.

ويتواجد محمد صلاح في المركز الـ20 في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ بالتساوي مع نجم ليفربول السابق ستيفن جيرارد.

أما حول مسيرة صلاح مع منتخب بلاده فبدأت منذ 11 عاما، وتحديدا في سبتمبر 2011 وشارك محمد صلاح مع "الفراعنة" في 81 مباراة، سجل خلالها 45 هدفا وصنع 25 وخاض صلاح 22 مباراة ودية بقميص منتخب مصر، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7.

المصدر: RT