دوري الأمم الأوروبية.. المجر تكتسح إنجلترا في عقر دارها (فيديو)

سحق المنتخب المجري مضيفه الإنجليزي برباعية دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وأحرز رباعية المجر كل من رولاند سالاي "هدفين" في الدقيقتين 16 و70، وزولت ناجي في الدقيقة 80، ودانييل جازداج في الدقيقة 89.

Roland sallai goal England Vs Hungary 0-2 Nations league new pic.twitter.com/iEtfDDVLwv — Fightgame (@futurefightsnew) June 14, 2022

Great finish Nagy England Vs Hungary 0-3 Nations league new pic.twitter.com/6TjI8iVg0X — Fightgame (@futurefightsnew) June 14, 2022

Gazdag goal England Vs Hungary 0-4 Nations league new pic.twitter.com/B59pQMcZSq — Fightgame (@futurefightsnew) June 14, 2022

وانتزعت المجر بعد هذا الفوز صدارة "مجموعة الموت" بعدما رفعت رصيدها إلى 7 نقاط لتدخل بقوة على خط التأهل إلى نصف النهائي بخلطها للأوراق، متقدمة بفارق نقطة عن ألمانيا ونقطتين عن إيطاليا، فيما تجمد رصيد إنجلترا عند نقطتين في قاع الترتيب.

ويتأهل متصدر المجموعة إلى الدور نصف النهائي بينما يهبط المتذيل إلى المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية.

المصدر: وكالات