رسميا.. ليفربول يتعاقد مع نونيز من بنفيكا في صفقة قياسية

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميا مع المهاجم الدولي الأوروغوياني داروين نونيز، قادما من بنفيكا البرتغالي.

ووفقا لما جاء على الحساب الرسمي لليفربول، فإن نونيز سيرتدي القميص رقم 27.

وأعرب نونيز في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول عن امتنانه لعائلته، خاصة ابنه الذي أكد أنه "مصدر فخر حقيقي بالنسبة لي".

An interview that’s not to be missed, as @Darwinn99 sits down for his first chat as a Red! 🙌 — Liverpool FC (@LFC) June 14, 2022

وأضاف "إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا في ليفربول، لعبت ضدهم وشاهدتهم في الكثير من المباريات بدوري أبطال أوروبا، وهذا أسلوبي في اللعب، هناك بعض اللاعبين الرائعين هنا وأعتقد أن ذلك سيلائم أسلوبي".

وتابع "آمل أن أتمكن من تقديم كل ما لدي من أجل مساعدة الفريق".

وأعلن نادي بنفيكا في وقت سابق، أن قيمة صفقة انتقال نونيز إلى ليفربول قد تصل في نهاية المطاف إلى 100 مليون يورو، متجاوزة الرقم القياسي الذي دفعه ليفربول لساوثهامبتون وهو نحو 85 مليون يورو لضم قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك في العام 2018.

وكان نونيز، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ23 في 26 يونيو الحالي، انضم إلى صفوف بنفيكا في صيف عام 2020 قادما من ألميريا الإسباني الذي كان وقتها يلعب في الدرجة الثانية، مقابل 24 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ قطب مدينة لشبونة.

وكان أداء نونيز متباينا في موسمه الأول مع بنفيكا قبل أن يتألق بشكل لافت هذا الموسم خاصة أمام ليفربول بالذات في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا على الرغم من إقصاء بنفيكا (1-3 ذهابا في لشبونة، و3-3 إيابا في ليفربول).

وسجل نونيز 47 هدفا وصنع 16 في 84 مباراة بالقميص الأحمر لـ"نسور" لشبونة، وهو لقب بنفيكا.

المصدر: وكالات