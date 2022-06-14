السماح للاعبين الروس والبيلاروس بالمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة

أعلن الاتحاد الأمريكي للتنس، أنه سيتم السماح للاعبين الروس والبيلاروس بالمشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابع البطولات الأربع الكبرى، لعام 2022، ولكن فقط تحت علم محايد.

ودعم الاتحاد الأمريكي للتنس ومنظمو بطولة أمريكا المفتوحة "فلاشينغ ميدوز"، حظر روسيا وبيلاروس من مسابقات الفرق الدولية والتوجيه الخاص بجعل لاعبين من تلك الدول يتنافسون تحت علم محايد في المسابقات الأخرى، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال الاتحاد الأمريكي في بيان "سيسمح الاتحاد الأمريكي للتنس لجميع اللاعبين المؤهلين، بغض النظر عن الجنسية، بالمنافسة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2022".

وأضاف "سيعمل الاتحاد مع اللاعبين ورابطتي اللاعبين المحترفين والمحترفات لاستخدام بطولة الولايات المتحدة المفتوحة كمنصة لتعزيز الجهود الإنسانية لبرنامج التنس يمارس من أجل السلام".

المصدر: وكالات